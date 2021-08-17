İzmir'in Menemen ilçesinde 10 Ağustos'ta apartmanın 4. katından düşen kadın, kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Alınan bilgiye göre Ulukent Mahallesindeki bir apartmanın 4. katındaki balkona çıkan Hülya Ayılmaz (30), dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hülya Ayılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ayılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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