Son dakika... İzmir'de başından vurulmuş yaralı bulunan kişiyle ilgili 2 gözaltı - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde dün, Mecid Babayiğit'in (42) evinde başından vurulmuş olarak yaralı bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Altındağ Semti 4233/1 Sokak'taki Mecid Babayiğit'e ait müstakil evden, dün sabah saatlerinde, silah sesini geldiğini duyan mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese giden polis, gündelik işlerde çalışan Mecid Babayiğit'i başından vurulmuş olarak yaralı buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Babayiğit, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Babayiğit tedaviye alınırken, soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Görgü tanıkları, evden yaya olarak kaçan 2 şüpheli olduğunun söylemesi üzerine ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Çalışmaların ardından polis, olayla ilgileri oldukları gerekçesiyle 2 şüpheliyi, bu sabah gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Ayrıca Babayiğit'in tedavisinin de sürdüğü belirtildi.