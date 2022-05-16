İzmir'in Çeşme ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan uzman çavuş yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Musalla Mahallesi'nde gece saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş (27) ile M.T. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, Akkaş'ı göğsünden bıçaklayarak kaçtı.
İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Akkaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, olay yerinden taksiye binerek kaçan şüpheli M.T'yi Bayraklı ilçesinde yakaladı.
M.T'nin Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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