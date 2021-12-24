İzmir Bayındır'da Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Eve giren ekipler, Talha Menderes ile ikiz kardeşleri Ramiz ve Yahya Menderes'in cansız bedenleriyle karşılaştı.
Yangın sırasında çocukların anneleri Nuriye Menderes ile babaları Talat Menderes'in evde olmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İşte olay yerinden görüntüler;
Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika! İzmir'de bir evde çıkan yangında 3 kardeş yaşamını yitirdi - Son Dakika