Son Dakika! İzmir'de bir evde yabancı uyruklu 3 şahsın cansız bedeni bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde ihbar üzerine giden ekipler tarafından derin dondurucu içinde yabancı uyruklu 3 kişinin cansız bedeni bulundu.
Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, evdeki derin dondurucuda 3 ceset buldu. Olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma başlatırken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı. Yapılan ilk incelemede ölenlerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.
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