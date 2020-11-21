Son dakika! İzmir'de bir fabrikada vincin çarptığı 2 işçiden biri hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada arızalı vinci tamir etmeye çalışan 2 işçiden biri, başka bir vincin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam demir çelik fabrikasındaki arızalanan vinci tamir eden bakım işçisi Serkan Şamlı ile Batuhan Doğar'a, A.G'nin kullandığı başka bir vincin hareketli aksamı çarptı.

Yaralanan işçiler sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Şamlı (46) buradaki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Şamlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batuhan Doğar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan vinç operatörü A.G, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.