Son Dakika | İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika | İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu

Son dakika haberi... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Son Dakika | İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu, System.String[]

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Atakent Mahallesi'ndeki bir sitede yalnız yaşayan Mehmet Tokmak'tan (50) haber alamayan görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Tokmak'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Mehmet Tokmak'ın cenazesi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Atakent Mahallesi, Karşıyaka, İzmir, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 23:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

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