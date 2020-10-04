Son Dakika | İzmir'de bir kişi tabancayla köpeği yaraladı - Son Dakika

Son Dakika | İzmir'de bir kişi tabancayla köpeği yaraladı

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde, bir kişinin tabancayla ateş ettiği köpek yaralandı.

Son Dakika | İzmir'de bir kişi tabancayla köpeği yaraladı, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde, bir kişinin tabancayla ateş ettiği köpek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.A, Ufuk Mahallesi 1009 Sokak'ta sahipsiz köpeğe, ruhsatlı tabancası ile ateş etti.

Yaralanan köpek, mahalle sakinleri tarafından veterinere götürüldü. Köpeğe bir merminin isabet ettiği tespit edildi.

Olaydan sonra bölgeden uzaklaşan S.A'nın daha sonra karakola giderek verdiği ifadesinde, saldıracağından korktuğu için köpeğe ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 14:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İzmir'de bir kişi tabancayla köpeği yaraladı - Son Dakika

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