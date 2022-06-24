22 Haziran'da silahlı saldırıya uğrayan Şahin Kılıç , hastanede hayatını kaybetmiş, daha önce de birbirlerini yaraladıkları belirlenen zanlı Ö.A, bir evin çatı katında yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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