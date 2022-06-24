Son Dakika | Bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

24.06.2022 13:20

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin sokakta silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin sokakta silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

Asarlık Mahallesi'nde Şahin Kılınç'ın öldürülmesi olayıyla ilgili yakalanan Ö.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

22 Haziran'da silahlı saldırıya uğrayan Şahin Kılıç, hastanede hayatını kaybetmiş, daha önce de birbirlerini yaraladıkları belirlenen zanlı Ö.A, bir evin çatı katında yakalanmıştı.

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Son dakika: Bir kişinin öldüğü silahlı saldırının faili tutuklandı Son dakika: Bir kişinin öldüğü silahlı saldırının faili tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son Dakika | Bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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