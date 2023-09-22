Son Dakika: İzmir'de bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ terör örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son Dakika: İzmir'de bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ terör örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı

Son Güncelleme: 22.09.2023 17:28

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Bornova'da düzenlenen operasyonda bombalı eylem hazırlığında olan 10 DEAŞ terör örgütü üyesinin yakalandığını, bunlardan 5'inin tutuklandığını açıkladı.

İzmir Bornova'da düzenlenen operasyonda, bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ terör örgütü üyesi 10 kişi yakalandı.

İZMİR'DE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Bornova'da DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, bombalı eylem hazırlığındaki 10 DEAŞ terör örgütü üyesinin yakalandığını belirtti.

Son Dakika: İzmir'de bombalı eylem hazırlığındaki 10 DEAŞ'lı terörist yakalandı

"10 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunlara yer verdi: "Bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine yönelik, İzmir Bornova'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellenmesine yönelik #İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında;

Son Dakika: İzmir'de bombalı eylem hazırlığındaki 10 DEAŞ'lı terörist yakalandı

"5'İ TUTUKLANDI, ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ"

Bornova'da örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi. Dağlık arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde: El yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme, Jel dinamit lokumu, Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 5'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Terör ve terörizmle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Eylem yapmaya hazırlanan hainlere göz açtırmayacağız."

Son Dakika: İzmir'de bombalı eylem hazırlığındaki 10 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Ali Yerlikaya, Bornova, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika: İzmir'de bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ terör örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: İzmir'de bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ terör örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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