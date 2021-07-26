Son dakika... İzmir'de boşanma davası açan eşini darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesinde boşanma davası açan eşini darbederek yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Seferihisar ilçesinde 16 Temmuz tarihinde mağdur I.K.T'nin, eşi M.T. tarafından yaralandığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli çıkarıldığı mahkemede 'eşe karşı nitelikli kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Boşanma davası açan I.K.T'nin, oturduğu sitenin bahçesinde, uzaklaştırma kararını ihlal eden eşi M.T. tarafından darbedilmesi güvenlik kameralarına yansımış, vücudunda kırıklar oluşan kadın hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
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