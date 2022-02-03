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Son dakika: İzmir'de 'ByLock' operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika

Son dakika: İzmir'de 'ByLock' operasyonunda 8 tutuklama

03.02.2022 19:59
Son dakika: İzmir'de 'ByLock' operasyonunda 8 tutuklama

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik 'ByLock' programı kullanıcısı oldukları tespit edilen 12 şüpheliye operasyon düzenlendi.

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik 'ByLock' programı kullanıcısı oldukları tespit edilen 12 şüpheliye operasyon düzenlendi. Yakalanarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 şüpheli hakkında çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, 2 Şubat tarihinde şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8' i tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği belertildi.


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Fetullahçı Terör Örgütü, ByLock, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: İzmir'de 'ByLock' operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika


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