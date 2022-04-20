Son dakika! İzmir'de çaldıkları araçları parçalayıp satan çeteye operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika! İzmir'de çaldıkları araçları parçalayıp satan çeteye operasyon: 3 tutuklama

20.04.2022 09:25
Son dakika! İzmir'de çaldıkları araçları parçalayıp satan çeteye operasyon: 3 tutuklama

Son dakika haberi... İzmir'in Menemen ilçesi, Bilecik ve Eskişehir illerinde çaldıkları otomobilleri parçalayıp satan oto hırsızlık çetesine yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesi, Bilecik ve Eskişehir illerinde çaldıkları otomobilleri parçalayıp satan oto hırsızlık çetesine yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Menemen ilçesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından ilçede otomobil hırsızlığının yapıldığına yönelik bilgi edinilmesinin ardından çalışma başlatıldı. Çaldıkları otomobilleri parçalayıp sattıkları öğrenilen şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda; A.Y., O.Y., H.K., S.K.,K.T., H.O.K ve K.K., yakalandı.

3 zanlı tutuklandı

Operasyon dahilinde; Bilecik ve Eskişehir illerinden çalındıkları tespit edilen 7 otomobil ekipler tarafından sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerden O.Y., H.K. ve S.K., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.Y., K.T. ve H.O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden oto tamircisi K.K.'nın, jandarmadaki ifadesinde, çalınan otomobilleri parçalayıp sattıklarını ve bunu organize olarak nasıl yaptıklarını anlattığı öğrenildi. K.K.'nın jandarmadaki sorgusunun devam ettiği belirtildi. - İZMİR

Son dakika! İzmir'de çaldıkları araçları parçalayıp satan çeteye operasyon: 3 tutuklama
Son dakika! İzmir'de çaldıkları araçları parçalayıp satan çeteye operasyon: 3 tutuklama
Son dakika! İzmir'de çaldıkları araçları parçalayıp satan çeteye operasyon: 3 tutuklama
Son dakika! İzmir'de çaldıkları araçları parçalayıp satan çeteye operasyon: 3 tutuklama
Son dakika! İzmir'de çaldıkları araçları parçalayıp satan çeteye operasyon: 3 tutuklama
Son dakika! İzmir'de çaldıkları araçları parçalayıp satan çeteye operasyon: 3 tutuklama
Son dakika! İzmir'de çaldıkları araçları parçalayıp satan çeteye operasyon: 3 tutuklama

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Eskişehir, Menemen, Bilecik, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! İzmir'de çaldıkları araçları parçalayıp satan çeteye operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! İzmir'de çaldıkları araçları parçalayıp satan çeteye operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika
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