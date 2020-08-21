Son Dakika | İzmir'de, çatı yangınında mahsur kalan yatalak hasta kurtarıldı
Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'de, çatı yangınında mahsur kalan yatalak hasta kurtarıldı İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde mahsur kalan yatalak hasta kurtarıldı.
İzmir'de, çatı yangınında mahsur kalan yatalak hasta kurtarıldı
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde mahsur kalan yatalak hasta kurtarıldı.
Yangın, saat 00.15 sıralarında ilçeye bağlı Zafer Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 4 katlı binanın çatı katından alevler yükseldi. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahsur kalan yatalak hasta bir kişi de tahliye edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürülürken çatıda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 04:22
Kaynak: DHA
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