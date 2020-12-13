Nuri Ovacık'ın 2008 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle eniştesi Arif C'yi pompalı tüfekle öldürdüğü, kuzeni M.C'yi ise yaraladığı, yargılama sonucu 12 yıl hapis cezası aldığı ve 3 ay önce salgın tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Ovacık'ın kuzeni olduğu öğrenilen M.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ovacık Mahallesi Zerdalidibi mevkisinde dün Nuri Ovacık'ın pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, şüpheli M.C'yi yakaladı.

İzmir 'in Ödemiş ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıkan kişinin öldürülmesiyle ilgili kuzeni gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Cezaevinden izinli çıkan kişinin öldürülmesiyle ilgili kuzeni yakalandı - Son Dakika

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