Son dakika... İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Çelebiyaka Mevkisi'ndeki ormanlık bölgede yangın çıktı. Yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 300 metrekarelik bir orman arazisinin zarar gördüğü öğrenildi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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