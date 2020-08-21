Son Dakika | İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

Son Dakika | İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberine göre İzmir'in Menderes ilçesinde 2 Ağustos'taki yangın bölgesine yakın bir konumda başlayan orman yangını, kısmen kontrol altına alındı.

Son Dakika | İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor, System.String[]

İzmir'in Menderes ilçesinde 2 Ağustos'taki yangın bölgesine yakın bir konumda başlayan orman yangını, kısmen kontrol altına alındı.

Özdere Mahallesi Çile mevkisinde ormanlık alandan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 3 helikopter ve 6 arazöz ekibi müdahaleye başladı.

Ekiplerin etrafını çevirdiği yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Yangının, 2 Ağustos'ta çıkan ve 22 saatte kontrol altına alınabilen yangının başladığı mevkiye yakın bir konumda etkili olduğu öğrenildi.

Menderes, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 12:07

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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