Ekipler, ölü bulunan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptığı çalışmada, denizden çıkarılan kişiye ait olduğu değerlendirilen kıyafetleri kıyıda buldu.

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, üzerinde kimlik çıkmayan ve ismi öğrenilemeyen 50'li yaşlardaki erkeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi, denizdeki kişiyi kıyıya çıkarttı.

Alınan bilgiye göre, Karataş iskele civarında denizde hareketsiz duran birini gören vatandaşlar durumu güvenlik birimlerine bildirdi.

İzmir 'in Konak ilçesinde, denizde ölü bulunan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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