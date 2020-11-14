Son Dakika | İzmir'de depremin yıktığı binalarda görev yapan itfaiyeciler plaketle ödüllendirildi
14.11.2020 12:27
Son dakika gündem haberine göre İzmir'deki depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma yapan Edremit İtfaiye Grup Amirliği Arama Kurtarma Timine AK Parti ilçe başkanlığınca plaket verildi.
İzmir'deki depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma yapan Edremit İtfaiye Grup Amirliği Arama Kurtarma Timine AK Parti ilçe başkanlığınca plaket verildi.
Emrah Apartmanı enkazında çalışma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği Arama Kurtarma Timi, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ziyaret edildi.
İtfaiyecileri tebrik ederek teşekkür plaketleri veren Umutlu, yaptığı konuşmada, "Günlerce durmadan çalıştığınız, İzmir'deki enkazlarda bizlere mucizeler gösterdiniz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.
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