İZMİR- Duvarda sıkışan kedi kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir binanın duvar aralığına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karabağları ilçesi 3127 Sokak'ta yaşayan bir kişi, itfaiyeyi arayarak aynı adresteki binanın duvar aralığından kedi sesi geldiğini bildirdi.

İzmir İtfaiyesi Merkez Bölge Amirliğine bağlı ekipler, bu adreste yaptıkları incelemede kedinin, su sayaçlarının bağlı olduğu ve bina duvarları içinden geçen ana su borusunun kanalında olduğunu tespit etti.

Sayaç dolabının iç kısmından duvar içine geçtiği tahmin edilen kedi, duvar delinerek çıkarıldı.