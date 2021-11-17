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Son dakika... İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika... İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

17.11.2021 12:01
Son dakika... İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi... İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir çiftliğe düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir çiftliğe düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliğine bağlı polis ekipleri, Yeniköy Mahallesi'ndeki bir çiftliğe operasyon düzenledi.

Operasyonda 776 gram esrar, 5 Hint keneviri, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çiftlikteki A.G. ve T.G. gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

Son dakika... İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Narkotik, Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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