İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir çiftliğe düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliğine bağlı polis ekipleri, Yeniköy Mahallesi'ndeki bir çiftliğe operasyon düzenledi.
Operasyonda 776 gram esrar, 5 Hint keneviri, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çiftlikteki A.G. ve T.G. gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika