Son dakika: İzmir'de eski eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: İzmir'de eski eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı

16.04.2022 09:09
Son dakika: İzmir'de eski eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre İzmir'de iki çocuk annesi Remziye Tüysüz'ü boğarak öldüren eski eşi tutuklandı.

İzmir'de iki çocuk annesi Remziye Tüysüz'ü boğarak öldüren eski eşi tutuklandı.

Çocuklarını görmek için geldiği eski eşinin yaşadığı evde cansız bedeni bulunan Remziye Tüysüz'ün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Y.P'nin emniyetteki işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan kardeşlerinden O.P. ile babası H.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Çocuklarını görmek için önceki gün Konya'dan İzmir'e gelen 22 yaşındaki Remziye Tüysüz, 4 ay önce boşandığı eşi Y.P'nin evinde ölü bulunmuş, olayla ilgili eski koca Y.P, 2 kardeşi, babası ve babaannesi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden babaanne H.P. ve cinayet zanlısının küçük kardeşi F.P, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Eski eş emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etmiş, genç kadının cenazesi ise memleketi Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verilmişti.

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Çocuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İzmir'de eski eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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