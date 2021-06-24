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Son Dakika | İzmir'de ev hapsindeki kişiyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika | İzmir'de ev hapsindeki kişiyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

24.06.2021 12:28
Son Dakika | İzmir'de ev hapsindeki kişiyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, System.String[]

Son dakika haberler... İzmir'deki "organize suç örgütü" davası kapsamında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan Ahmet Kurtuluş'un silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili davada bir sanık, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis, 6 sanık da 13 yıl 6...

İzmir'deki "organize suç örgütü" davası kapsamında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan Ahmet Kurtuluş'un silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili davada bir sanık, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis, 6 sanık da 13 yıl 6 ay ila 21 yıl arasında değişen hapisle cezalandırıldı.

Yurt dışında yakalanan Serkan Kurtuluş'un elebaşılığını yaptığı öne sürülen organize suç örgütünde yönetici olduğu suçlamasıyla yakalanan, 6 ay tutuklu kaldıktan sonra konutu terk etmeme tedbiriyle serbest bırakılan Kurtuluş'un 30 Mayıs 2019'da silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili davaya İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Tutuklu sanıkların SEBGİS aracılığıyla katıldığı duruşmada öldürülen Kurtuluş'un ailesinin avukatı mahkemeden adalet beklediklerini belirterek, "Cinayeti işleyen ve işleten kişiler vatansever olduklarını söylüyor. Ama suç dosyaları kabarık. Adil bir karar bekliyoruz." dedi.

Tutuklu sanıklardan Yener Toğa, pişman olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından sanıklar Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz'ün haklarında kırmızı bültenle yakalama emri çıkarıldığı, Arjantin'de bulundukları, yaklaşık 1 yıldır Arjantin'den iadelerinin istendiği ve henüz iadelerinin de sağlanmadığı gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Heyet, tutuklu sanık Yener Toğa'ya "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan 3 yıl, "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan da 2 yıl hapis cezası verdi.

Tutuklu sanıklardan Hüseyin H.A. ve E.K'yı "tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım", "silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından toplam 21 yıl hapisle cezalandıran heyet, diğer tutuklu sanıklardan B.Y ve M.K'ya 17'şar yıl 10'ar ay 15'er gün, H.A'ya 14 yıl 10 ay 22 gün, M.Y.Y'ye 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezaları verdi.

Sanık U.U'nun beraatına karar verildi.

Dava

İzmir'deki "organize suç örgütü" davası kapsamında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan Ahmet Kurtuluş, 30 Mayıs 2019'da öldürülmüş, hazırlanan iddianamede Serkan Kurtuluş, Lider Camgöz, Yener Toğa, B.Y, E.K, H.H.A. ve H.A. hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "örgüte bilerek isteyerek yardım etme", "tasarlayarak öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" gibi çeşitli suçlardan ceza istenmişti.

Hazırlanan ek iddianamelerle sanık sayısı 10'a çıkmıştı.

Haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla farklı davaların da sürdüğü Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz, sahte pasaportla giriş yaptıkları Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 12 Haziran 2020'de Interpol tarafından yakalanmıştı.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Serkan Kurtuluş, Ahmet Kurtuluş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İzmir'de ev hapsindeki kişiyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika


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