Son dakika! İZMİR'DE EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonucu Sıtkı Korcan Öztim (24) ile Türkan Hazal Geboloğlu (20) dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Bugün saat 14.00 sıralarında, Güzelyalı Mahallesi 24 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Harun Öztim'e ait evden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Daireye giren ekipler, evde Sıtkı Korcan Öztim ile Türkan Hazal Geboloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Gençlerin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı. Öte yandan Harun Öztim'in bugün vefat eden oğlu Sıtkı Korcan Öztim'in yarın doğum günü olduğu öğrenildi.