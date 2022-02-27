Son dakika! İZMİR'DE EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! İZMİR'DE EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

27.02.2022 17:26

Son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Konak ilçesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonucu Sıtkı Korcan Öztim (24) ile Türkan Hazal Geboloğlu (20) dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonucu Sıtkı Korcan Öztim (24) ile Türkan Hazal Geboloğlu (20) dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Bugün saat 14.00 sıralarında, Güzelyalı Mahallesi 24 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Harun Öztim'e ait evden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Daireye giren ekipler, evde Sıtkı Korcan Öztim ile Türkan Hazal Geboloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Gençlerin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı. Öte yandan Harun Öztim'in bugün vefat eden oğlu Sıtkı Korcan Öztim'in yarın doğum günü olduğu öğrenildi.

Son dakika! İZMİR'DE EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika! İZMİR'DE EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika! İZMİR'DE EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

YORUMLAR
500
BURSA'DA 3 KATLI BİNANIN TERAS KATI ALEV ALEV YANDI BURSA'DA 3 KATLI BİNANIN TERAS KATI ALEV ALEV YANDI Esenyurt'ta 5 katlı bir apartmanın çatısı alev alev yandı Esenyurt'ta 5 katlı bir apartmanın çatısı alev alev yandı

Güzelyalı, İtfaiye, Yangın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! İZMİR'DE EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Ukrayna Ankara Büyükelçisi açıkladı: Rus tarafının can kaybı 4 bin 200
17:18 Fransa çağrıda bulundu! Rusya, Dünya Kupası'ndan ihraç edilebilir
17:15 İkizlerine hamile olan Seray Sever üzücü haberi paylaştı! Entübe olan babası için dua istedi
17:07 Muhammed Gümüşkaya şov yaptı! İstatistiklerde en üst sırada yer aldı
17:01 Müzakere olacak mı? sorusuna Zelenski 'den cevap: İki ülke ön koşulsuz olarak buluşacak
16:51 Putin Savunma Bakanlığı'na talimatı verdi! Rus caydırıcı güçlerine özel savaş görevi alarmı
16:02 Sosyal medyada gündem olmuştu! Ukrayna "Selamınızı aldık" diyerek taktiği Rusya'ya karşı kullanmaya başladı
15:59 Son Dakika: Rus basınının ortaya attığı "Zelenski müzakere teklifini kabul etti" iddiasına, Ukrayna'dan jet yalanlama
15:56 Fatih Terim canlı yayına bağlandı, Sinan Engin bombayı patlattı: Hocama baba bir teklif var
15:54 Demet'in cesur doğum günü tercihi! Önden sade olan elbisenin asıl numarası arkasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 17:34:58. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! İZMİR'DE EVDE ÇIKAN YANGINDA 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement