Son dakika... İzmir'de genç kızın ölümüne neden olan sürücüye verilen 25 yıl hapis cezasına istinaftan onama - Son Dakika

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Gaziemir ilçesinde 17 yaşındaki Bürge Yolbilir'in ölümüne, kuzeninin yaralanmasına neden olan ve 25 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sürücü Bekir Karaaslan'ın cezasını onadı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, itiraz üzerine dosyayı inceledi.

Daire, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesince kamu davasına konu duruşmanın kanuna uygun bir biçimde yürütüldüğü, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında ileri sürülen iddia ve savunmalar ile ikame edilen delillerin denetimi sağlayacak biçimde ve eksiksiz olarak sergilenerek tespit edildiğini bildirdi.

Daire, yargılama sonucunda dosyaya yansıyan tüm deliller ve bilgilerin gerekçeli kararda yöntemince tartışılarak ulaşılan vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı ve bu suretle kabul edilen eylemin kanunda öngörülen suç tipine uygun olarak nitelendirilerek hüküm kurulduğu, ilk derece mahkemesinin kararında usüle veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Bürge Yolbilir'in ailesinin avukatı Mehmet Bostancı, mahkemenin verdiği haklı kararın istinafta da onaylandığını belirterek, "Umarız Yargıtay sürecini de bu şekilde tamamlayarak hem hakkın yerine geldiği hem de Türkiye'de emsal yaratabilecek bir karar çıkacağına inanıyoruz." dedi.

Olay

Bürge Yolbilir (17), 27 Nisan'da Emrez Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki yaya geçidinden geçtiği sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, 15 yaşındaki kuzeni M.G. hafif yaralanmıştı.

Kaza yerinden kaçan sürücü Bekir Karaaslan düşen plakadan yola çıkılarak polis ekiplerince kısa sürede yakalanmış, olaydan 1 saat 42 dakika sonra yapılan alkol muayenesinde sürücünün 83 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.

Tutuklanan sürücü hakkında, "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada 26 Aralık 2019'daki karar duruşmasında Karaaslan'ın, "çocuğu kastla öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine, olayın "olası kastla olması sebebiyle" cezanın müebbet hapse çevrilmesine ve iyi hal indirimiyle 25 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.