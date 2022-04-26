Son dakika haber! İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın - Son Dakika
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Son dakika haber! İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın

26.04.2022 13:57

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde büyük bir yangın çıktı.

İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde büyük bir yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri büyük oranda kontrol altına aldı.

Yangın saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi 7401 Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangında, dumanları gören iş yeri çalışanları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı. Olay yerine tedbiren sağlık ekipleri de sevk edilirken, yangında herhangi bir ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi. Yangın sebebiyle tesiste maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ederken, yangının büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.

Son dakika haber! İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın
Son dakika haber! İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın
Son dakika haber! İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın
Son dakika haber! İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın
Son dakika haber! İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın
Son dakika haber! İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın
Son dakika haber! İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın
Son dakika haber! İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın
Son dakika haber! İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın
Son dakika haber! İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın
Son dakika haber! İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın
Son dakika haber! İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın
Son dakika haber! İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın
Son dakika haber! İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın - Son Dakika


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