Son dakika haberleri | İzmir'de şüpheli ölüm...Kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'de şüpheli ölüm...Kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

İzmir'de şüpheli ölüm...Kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Olay, ilçeye bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan özel bir sitenin 5'inci katında meydana geldi. İddiaya göre kendisinden bir süredir haber alınamayan şahsın hayatından endişe duyan site görevlileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından çağırılan çilingir marifeti ile ikamete girildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde yalnız yaşadığı öğrenilen Mehmet Tokmak'ınyaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan, Tokmak'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 23:07 - Kaynak: İHA Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | İzmir'de şüpheli ölüm...Kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

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