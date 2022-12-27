İzmir'de HDP il binasını kana bulayan sanık Onur Gencer'e ağırlaştırılmış müebbet verildi! Son sözleri mahkemede soğuk rüzgarlar estirdi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de HDP il binasını kana bulayan sanık Onur Gencer'e ağırlaştırılmış müebbet verildi! Son sözleri mahkemede soğuk rüzgarlar estirdi

27.12.2022 14:24

İzmir'de HDP il binasında Deniz Poyraz'ı tabancayla öldüren tutuklu sanık Onur Gencer, indirimsiz olarak "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ile çeşitli suçlardan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savunma yapan sanık Gencer'in, "Kin yuttum kan kusturdum. Asla pişman değilim" ifadeleri mahkemeyi buz kestirdi.

17 Haziran 2021'de İzmir'de gerçekleşen olayda HDP İzmir İl Binasına silahlı saldırı düzenleyerek Deniz Poyraz adlı partiliyi öldüren Onur Gencer'e yargılandığı davada tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Heyet, Gencer'e 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'Mala zarar verme' ve 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçlarından da toplamda 9 yıl hapis cezası verdi.

"ASLA PİŞMAN DEĞİLİM"

Duruşmada ilk olarak iddia makamı mütalaasını tekrarladı. Esas hakkındaki mütalaa hakkında savunma yapan sanık Gencer, "Kin yuttum kan kusturdum. Asla pişman değilim" dedi. Gencer son sözünde de aynı cümleleri tekrarladı.

CHP'Lİ TANRIKULU DURUŞMA SALONUNDAN ÇIKARILDI

Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda tutuklu sanık Gencer ve avukatı yer alırken, aile ile parti avukatları daha önceki celselerde alınan yetki belgeli avukatların salona alınmaması kararından geri dönülmemesi üzerine protesto amaçlı salona girmedi.

Duruşma öncesinde geçen celsede duruşmaya elektronik eşyaların sokulmasının yasaklandığı ara karara tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, salona cep telefonuyla girmek istedi. Tanrıkulu heyete, "Beni zorla çıkaracaksınız çıkarın" dedi. Tanrıkulu'nun cep telefonuyla girmekte ısrar etmesi üzerine heyet, Tanrıkulu'nun salondan çıkarılmasına karar verdi.

YORUMLAR
500
Ataması Yapılmayan Genç Öğretmen Adayı İntihar Etti Ataması Yapılmayan Genç Öğretmen Adayı İntihar Etti HDP İzmir il binasına yönelik saldırı sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası HDP İzmir il binasına yönelik saldırı sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de HDP il binasını kana bulayan sanık Onur Gencer'e ağırlaştırılmış müebbet verildi! Son sözleri mahkemede soğuk rüzgarlar estirdi - Son Dakika


Son Dakika
14:47 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a makamında bıçaklı saldırı girişimi! Özcan'dan, "Önlemleri artıracağız" açıklaması geldi
14:37 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı adayı için 6'lı masayı işaret etti: Adayımız masa içinden olursa işimiz çok kolay olur
14:24 Taksi ücretlerine yapılan yüzde 40'lık zam, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu tatmin etmedi: Tekrar zam talebinde bulunacağız
14:18 Gönül Dağı'nda Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, dekolteli gömleğiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı
14:05 "Sıfır Kovid-19" politikasından vazgeçen Çin, kabusu yaşıyor! Günde 5 bin kişinin öldüğü ülkede sokaklar cesetlerle kaplandı
13:47 Messi'den dünyanın en iyi oyuncuları hakkında sorulan soruya şaşırtan yanıt! Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
13:42 İzmir'de HDP il binasını kana bulayan sanık Onur Gencer'e ağırlaştırılmış müebbet verildi! Son sözleri mahkemede soğuk rüzgarlar estirdi
13:23 Almanya'da bir numaralı gündem, polislerin burnunun dibinden 1 milyon euro çalan kadın oldu! Hırsız için acil ihbar hattı oluşturuldu
12:37 13 gün önce de baskın yapılmıştı! Pisliğin içinde mide bulandırıcı şekilde salça yapan iş yerinin faaliyeti sonlandırıldı
11:03 Sabah saatlerinde bir araya toplanıp kahkaha attılar! Mutluluk Kahkaha Akademisi üyelerinden renkli görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2022 14:54:22. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de HDP il binasını kana bulayan sanık Onur Gencer'e ağırlaştırılmış müebbet verildi! Son sözleri mahkemede soğuk rüzgarlar estirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement