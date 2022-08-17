Son dakika haberleri | İZMİR'DE HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 29 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İZMİR'DE HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 29 GÖZALTI

17.08.2022 15:28

Son dakika gündem haberi: İZMİR'in 3 ilçesinde düzenlenen, dron ve helikopter destekli operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 29 şüpheli de gözaltına alındı.

İZMİR'in 3 ilçesinde düzenlenen, dron ve helikopter destekli operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 29 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dün sabah Bayraklı, Karabağlar ve Konak ilçelerinde belirlenen adreslere dron ve helikopter destekli operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda çok miktarda esrar, kokain, metamfetamin, sentetik hap ile 6 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 2 şarjör, 115 mermi ve tüfek fişeği ele geçirildi. 29 şüpheli, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İZMİR'DE HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 29 GÖZALTI - Son Dakika

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