İki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari araçlardaki Caner Şen (25), Kahraman Erdoğdu (50) ve Sevgi Ayçelik (58) ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, 45 AC 585 plakalı hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan, ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 15 yolcunun bulunduğu 35 MKU 50 plakalı otobüs ise sürücüsünün kaza nedeniyle araçla manevra yapması sonucu yoldan çıkıp kaldırıma çarptı.

İzmir- Ankara karayolu Bağyurdu Mahallesi Kavşağı'nda, sürücüleri henüz belirlenemeyen 45 SA 4468 ve 45 AC 585 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı.

İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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