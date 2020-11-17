Son dakika! İzmir'de iki otomobil çarpıştı; 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

İZMİR'in Tire ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Gökçen yönüne giden M.Y. yönetimindeki 61 NK 189 plakalı otomobil, Hakan Baş'ın kullandığı 45 NK 314 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hakan Baş hayatını kaybederken, M.Y.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.