Son dakika... İzmir'de iki ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada sürücüler ve araçlarındaki Ş.D, S.D, B.D, D.D. ile A.M. yaralandı.

Kaynaklar Mahallesi'nde, S.B.B. idaresindeki 35 AU 7812 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen İ.D. yönetimindeki 35 ANL 837 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 00:07

Kaynak: AA

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