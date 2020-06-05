Son dakika! İzmir'de, ikinci cuma namazı kılındı - Son Dakika

İzmir'de, ikinci cuma namazı kılındı

İZMİR'de kılınan ikinci cuma namazında vatandaşlar Konak Meydanı'na akın etti. İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın kıldırdığı namaza, İzmir Valisi Erol Ayyıldız da katıldı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, cemaatle namaz kılınmasına ara verilen camilerin yeniden ibadete açılmasının ardından, vatandaşlar, ikinci kez cuma namazı kıldı. İzmirliler, namaz için tarihi Konak Meydanı'na akın etti. Meydanın girişleri barikatlarla kapatılırken, vatandaşlar içeriye tek tek alındı. Maskesi olmayan vatandaşlar alana alınmazken, tek tek ateş ölçümü de yapıldı. Alınan karar kapsamında namaz kılacak olan vatandaşlar seccadelerini kendileri getirirken, olmayanlara ise tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Meydana giren vatandaşlar, sosyal mesafe kuralarına uyarak saf tuttu. Namazı, İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan kıldırırken, İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, namaza katıldı.