İzmir'de ikinci orman yangını! 14 saattir sürüyor, sabahın ilk ışıkları ile müdahale yeniden başladı

İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 17 arazöz, 3 dozer ve 8 orman ekibi yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

MÜDAHALE ZOR

Yangının sarp ve kayalık bölgede olması ekiplerin müdahalesini zorlaştırırken öte yandan havanın kararmasıyla birlikte sona eren havadan müdahale, sabah tekrar başladı.

FOÇA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Dün de İzmir'in Foça ilçesindeki Ilıpınar At Çiftliği civarındaki makilik alanda yangın çıktı. Alevlere müdahale için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter ile 20 arazöz sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.