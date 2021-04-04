Son dakika haberleri! İmalathanede çıkan yangında mahsur kalan vatandaş ile kedisi kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! İmalathanede çıkan yangında mahsur kalan vatandaş ile kedisi kurtarıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Buca ilçesinde polyaster imalathanesinde çıkan yangında mahsur kalan vatandaşı ve kedisini itfaiye ekipleri kurtardı.

İzmir'in Buca ilçesinde polyaster imalathanesinde çıkan yangında mahsur kalan vatandaşı ve kedisini itfaiye ekipleri kurtardı. Seyhan Mahallesi'nde üç katlı binanın ikinci katında bulunan polyaster imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, imalathanede mahsur kalan Server Avcı (45) ile kedisi "Minnoş"u kurtardı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Avcı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Avcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İzmir itfaiyesinde görevli paramedikler de dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan kediye tıbbi müdahalede bulundu. Yanık tedavisi uygulanan ve oksijen desteği sağlanan kedi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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