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Son Dakika | İZMİR'DE, İŞ HANINDA YANGIN: 1 ÖLÜ - Son Dakika

Son Dakika | İZMİR'DE, İŞ HANINDA YANGIN: 1 ÖLÜ

16.02.2022 10:26

Son dakika haberleri: İZMİR'in Konak ilçesindeki bir iş hanında çıkan yangında Azmi Akça (60) hayatını kaybetti.

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir iş hanında çıkan yangında Azmi Akça (60) hayatını kaybetti.

Yangın, gece saatlerinde İkiçeşmelik Mahallesi 920 Sokak'taki Piyaleoğlu İş Hanı'nda bulunan bir dükkanda çıktı. Sabah saatlerinde iş hanına gelen esnaf, iş yerinden tüten dumanı fark edince durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen dükkanda soğutma çalışması yaptı. Yangında, havanın soğuk olması nedeniyle geçici süreliğine handaki bir iş yerinde kalan ve evsiz olduğu öğrenilen 60 yaşındaki Azmi Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Akça'nın yanan cesedi, otopsi ve kimlik tespit işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

. Öte yandan, dükkanda bulunan 2 yavru kedinin de yangın sırasında öldüğü annelerinin ise sağ kurtarıldığı öğrenildi.

Son Dakika | İZMİR'DE, İŞ HANINDA YANGIN: 1 ÖLÜ
Son Dakika | İZMİR'DE, İŞ HANINDA YANGIN: 1 ÖLÜ
Son Dakika | İZMİR'DE, İŞ HANINDA YANGIN: 1 ÖLÜ

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İtfaiye, Yangın, Esnaf, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İZMİR'DE, İŞ HANINDA YANGIN: 1 ÖLÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | İZMİR'DE, İŞ HANINDA YANGIN: 1 ÖLÜ - Son Dakika
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