Son Dakika | İzmir'de jandarma ekipleri, düğünlerde pandemi tedbirlerini denetliyor

Son dakika gelişmesine göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, düğünlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetim yaptığı bildirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, düğünlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetim yaptığı bildirildi. Komutanlıktan yapılan açıklamada, "Jandarma görevde, düğünler güvende" mottosuyla harekete geçen ekiplerin, düğünlere ilişkin denetleme faaliyeti icra ettiği kaydedildi. Bazı düğünlerde talep üzerine ekibin nikah şahitliği yaptığı da belirtildi. Açıklamada, Buca ilçesinde 28-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında 42 ayrı işletmede toplam 98 nikah/düğün salonunun denetimi yapıldığı vurgulanırken, "İşletmelerin pandemi tedbirleri yerinde denetlenmiş, vatandaşlar alması gereken tedbirler konusunda bilgilendirilerek farkındalık yaratılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 15:27 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son Dakika | İzmir'de jandarma ekipleri, düğünlerde pandemi tedbirlerini denetliyor - Son Dakika

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