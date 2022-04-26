Son dakika: İzmir'de jandarmadan göçmen operasyonu: 89 düzensiz göçmen ve 12 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Son dakika: İzmir'de jandarmadan göçmen operasyonu: 89 düzensiz göçmen ve 12 organizatör yakalandı

26.04.2022 10:10

Son dakika gelişmesine göre İzmir'de jandarmadan göçmen operasyonu: 89 düzensiz göçmen ve 12 organizatör yakalandıİZMİR İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bulunan bir tekneye, jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlenirken 12 insan kaçakçısı kıskıvrak yakalandı.

İzmir'de jandarmadan göçmen operasyonu: 89 düzensiz göçmen ve 12 organizatör yakalandı

İZMİR İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bulunan bir tekneye, jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlenirken 12 insan kaçakçısı kıskıvrak yakalandı. Bölgede dağlık arazide yapılan çalışmalarda da 89 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Nisan tarihinde, ilçeye bağlı Zeytinler Mahallesi, Çataltepe mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair bilgi üzerine çalışma başlattı. Göçmenlerin arazide, organizatörlerin ise açıktaki teknede olduğunu belirleyen ekiplerin tekneye gerçekleştirdiği operasyonda, 12 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

Dağlık arazide bulunan göçmenlere jandarmadan yardım eli

Öte yandan Zeytinler Mahallesi Teke Dağı mevkiinde, Jandarma Asayiş Komando unsurları destekli yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde de toplam 89 ( Afganistan, Suriye, Irak ve İran uyruklu) düzensiz göçmen kurtarıldı. Aç ve susuz oldukları öğrenilen göçmenlere jandarma ekipleri yardım elini uzattı.

Gözaltına alınan organizatörlerin jandarmadaki işlemleri sürerken, düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edileceği öğrenildi.

Son dakika: İzmir'de jandarmadan göçmen operasyonu: 89 düzensiz göçmen ve 12 organizatör yakalandı
Son dakika: İzmir'de jandarmadan göçmen operasyonu: 89 düzensiz göçmen ve 12 organizatör yakalandı
Son dakika: İzmir'de jandarmadan göçmen operasyonu: 89 düzensiz göçmen ve 12 organizatör yakalandı
Son dakika: İzmir'de jandarmadan göçmen operasyonu: 89 düzensiz göçmen ve 12 organizatör yakalandı
Son dakika: İzmir'de jandarmadan göçmen operasyonu: 89 düzensiz göçmen ve 12 organizatör yakalandı
Son dakika: İzmir'de jandarmadan göçmen operasyonu: 89 düzensiz göçmen ve 12 organizatör yakalandı
Son dakika: İzmir'de jandarmadan göçmen operasyonu: 89 düzensiz göçmen ve 12 organizatör yakalandı
Son dakika: İzmir'de jandarmadan göçmen operasyonu: 89 düzensiz göçmen ve 12 organizatör yakalandı
Son dakika: İzmir'de jandarmadan göçmen operasyonu: 89 düzensiz göçmen ve 12 organizatör yakalandı
Son dakika: İzmir'de jandarmadan göçmen operasyonu: 89 düzensiz göçmen ve 12 organizatör yakalandı

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İzmir'de 12 göçmen kaçakçısı ile 89 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'de 12 göçmen kaçakçısı ile 89 düzensiz göçmen yakalandı İZMİR'DE 89 KAÇAK GÖÇMEN, 12 ORGANİZATÖR YAKALANDI İZMİR'DE 89 KAÇAK GÖÇMEN, 12 ORGANİZATÖR YAKALANDI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de jandarmadan göçmen operasyonu: 89 düzensiz göçmen ve 12 organizatör yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: İzmir'de jandarmadan göçmen operasyonu: 89 düzensiz göçmen ve 12 organizatör yakalandı - Son Dakika
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