Son dakika: İzmir'de jandarmadan havadan trafik denetimi - Son Dakika

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 'yılbaşı tedbirleri' kapsamında Aliağa, Foça ve Menemen'de helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 'yılbaşı tedbirleri' konulu genelge kapsamında İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesindeki karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik kazalarına bağlı can kayıpları ve yaralanmaları azaltmak amacıyla Aliağa, Foça ve Menemen'de helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Jandarma Trafik Timleri tarafından havadan yapılan denetimler esnasında sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleyen araçların sürücülerine, uygunsuz şerit kullanan ağır taşıt şoförlerine, tehlikeli şerit değiştiren, makas atan, hatalı sollama yapan, yakın takip yapan karayolu üzerinde uygunsuz duraklayan, park eden sürücülere işlem yapıldı.

BİR YILDA 58 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İzmir İI Jandarma Komutanlığı ekipleri 2021 yılında 13 kez helikopterle havadan trafik denetimi yaparken, bu denetimlerde kural ihlali yapan 85 sürücüye toplam 58 bin 345 TL trafik idari para cezası kesildi. Yapılan denetimlerle birlikte 2021 yılında meydana gelen ölümlü kazalarda yüzde 10, yaralanmalı kazalarda yüzde 3 oranında azalma olduğu da belirtildi.