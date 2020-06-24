Son dakika! İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika

Son dakika! İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu

Son dakika haberi... İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonuİZMİR'in Bornova ilçesinde, polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 109 bin 333 litre kaçak mazot ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu

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İZMİR'in Bornova ilçesinde, polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 109 bin 333 litre kaçak mazot ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bornova ilçesinde bir iş yerinde kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisine ulaştı. İş yerine baskın düzenleyen polis, 109 bin 333 litre kaçak mazot, elektrikli aktarım düzeneği ve 260 kilo akaryakıt renk açma hammaddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bornova, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:04 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika
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