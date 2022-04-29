Son dakika: İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kapalı kasa minibüs içerisinden 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Umurbey Mahallesi'nde cadde üzerinde kapalı kasa bir minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ve koordinesi doğrultusunda, araç içerisinde yapılan aramada, 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ve 1 adet ele geçirilirken akaryakıt aktarım düzeneği ele geçirildi.

Olayla ilgili araç içerisinde bulunan K.G. ve H.H.T. adlı iki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.