Üye Girişi
Son dakika! İzmir'de kaçak içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika! İzmir'de kaçak içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

26.12.2021 16:37
Son dakika! İzmir'de kaçak içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda kaçak olduğu tespit edilen 800 litre alkol, 12 şişe rakı, 4 anason yağı, 145 litre etil alkol, bin 250 sigara, 2 av tüfeği, 67 fişek ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500

Kaçak İçki, Hisarcık, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İzmir'de kaçak içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi         
14:14
Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler         
13:24
Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı         
12:46
5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası! 5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası!         
09:06
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde         
08:59
KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu! KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu!         
08:55
Başakşehir maçının ardından Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın Başakşehir maçının ardından Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın         
23:40
Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi         
20:34
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi? Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi?         
13:08
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32

Son Dakika Haberleri
16:08 Bomba iddia: 48 yaşındaki Seray Sever, ikiz bebeklere hamile
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Utanmadan bana mektup gönderiyor, Bay Kemal ve onun müridi
15:53 Ödülleri için daire yaptıran Ebru Yaşar: Villaya geçeceğiz
15:32 İnşaat halindeki bina çöktü! Enkaz altında kalan işçi yaşamını yitirdi, 1 yaralı var
15:32 Erol Bulut, Rizespor'a ilk yenilgisini yaşattı!
15:28 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz zengini daha zengin yapar, bu çarkı bozacağız
15:19 Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da ağlamaya başladı
15:15 Omicron varyantının yeni belirtisinin şiddetli gece terlemeleri olduğu ortaya çıktı
15:04 Beşiktaş'ta herkes ateş topu! Divan'da kavga çıktı
14:32 Bir Maldivler skandalı daha! Serdar Aziz'i yine eşi ifşaladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 16:43:48. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! İzmir'de kaçak içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement