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Son Dakika | İzmir'de kadın bisikletçinin ölümüne ilişkin davada 3 sanık hakkında karar çıktı - Son Dakika

Son Dakika | İzmir'de kadın bisikletçinin ölümüne ilişkin davada 3 sanık hakkında karar çıktı

28.09.2021 17:10
Son Dakika | İzmir'de kadın bisikletçinin ölümüne ilişkin davada 3 sanık hakkında karar çıktı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre İzmir'de, antrenman sırasında kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'ın ölümüne ilişkin davada kamyon sürücüsü, 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de, antrenman sırasında kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'ın ölümüne ilişkin davada kamyon sürücüsü, 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza sırasında olay yerinde çalışma yapan kamyon ve iş makinesi sürücüsüne ise 3'er yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

Menemen 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık A.Y. ve avukatları ile Zeynep Aslan'ın ailesi ve avukatları katıldı.

Diğer sanıklar İ.K. ve M.Y. ise duruşmada yer almadı.

Aslan'ın avukatı, sanıkların bilinçli taksirden ve mahkemeyi yanıltıcı beyanda bulunmak suçundan cezalandırılmasını ayrıca iyi hal indirimi uygulanmamasını talep etti.

Zeynep Aslan'ın babası Reşat Aslan, "Bu kazada evladımın en ufak bir hatası yok. Mahkemeden emsal bir karar vermesini bekliyorum." dedi.

Zeynep Aslan'ın annesi Nurten Aslan ise kızını öldüren kişinin en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Tutuksuz sanık A.Y. ise kazada bir suçunun olmadığını savundu.

Olay nedeniyle üzgün olduğunu ifade eden A.Y, "Ben bilerek bir şey yapmadım. Ben nasıl bilerek birinin üzerine araç sürerim. Zeynep kardeşim dur levhasına uyarak dursa bu kaza olmazdı." diye konuştu.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık A.Y'yi "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

A.Y'nin ehliyetine de 1 yıl boyunca el konuldu.

Diğer sanıklar İ.K. ve M.Y'yi ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılmasına ve ehliyetlerine de 6 ay el konulmasına karar verildi.

Avukat Suat Selman Saloğlu, mahkeme çıkışında, trafik kazalarından kaynaklı ölümlerde verilen cezaların çok düşük olduğunu ileri sürdü.

Baba Reşat Kemal Aslan ise verilen cezaların yeterli olmadığını belirterek, "Bir insanı öldürmek, hayattan koparmak bu kadar ucuz olmamalı. Kanunların değişmesi, caydırıcı olması lazım." diye konuştu.

Zeynep Aslan'ın antrenörü Esin Erdoğan da kararın yetersiz olduğunu savunarak, "Hiçbir karar Zeynep'i geri getirmeyecek. Hayatımda ilk defa bir sporcusunu, öğrencisini kaybetmiş bir antrenör olarak karara isyan etmemek elde değil." dedi.

Olay

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan, 14 Ekim 2020'de Menemen'de antrenman yaptığı sırada yol kenarında çalışma yapan kamyon ve iş makinasını sollayan A.Y'nin kullandığı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

İddianamede, 3 sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9'ar yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Bilirkişi raporunda kamyon sürücüsü A.Y, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şeride girmesinden dolayı "asli kusurlu" olarak belirlenmişti. Olay yerinde çalışma yapan kamyon şoförü İ.K. ve iş makinesi sürücüsü M.Y, gerekli güvenlik önlemlerini almadıkları için "tali kusurlu", bisiklet sporcusu Zeynep Aslan ise "kusursuz" olarak kaydedilmişti.

Zeynep Aslan, Karşıyaka, İzmir, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İzmir'de kadın bisikletçinin ölümüne ilişkin davada 3 sanık hakkında karar çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | İzmir'de kadın bisikletçinin ölümüne ilişkin davada 3 sanık hakkında karar çıktı - Son Dakika
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