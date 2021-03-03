Son dakika: İzmir'de kadına şiddet ihbarına giden polis ruhsatsız eğlence merkezindeki 28 kişiye ceza uyguladı - Son Dakika

Son dakika: İzmir'de kadına şiddet ihbarına giden polis ruhsatsız eğlence merkezindeki 28 kişiye ceza uyguladı

03.03.2021 09:27
Son dakika: İzmir'de kadına şiddet ihbarına giden polis ruhsatsız eğlence merkezindeki 28 kişiye ceza uyguladı, System.String[]

Son dakika haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde kadına şiddet ihbarı yapılan gece kulübündeki 28 kişiye, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden 176 bin 400 lira cezai işlem uygulandı.

İzmir'in Konak ilçesinde kadına şiddet ihbarı yapılan gece kulübündeki 28 kişiye, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden 176 bin 400 lira cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece, İsmet Kaplan Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında kadına şiddet uygulandığı ihbarını alan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapısı kapalı ve müzik yayını yapılan binaya girmek istedi.

Polis, binanın kapısı açılmayınca itfaiyeden destek istedi.

Bir süre sonra binada bulunanlar kapıyı açtı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken ruhsatsız gece kulübündeki 28 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlal suçlarından 176 bin 400 lira ceza kesildi.

Kafede içki servisine polis baskını

İlçede Konak Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler, bir kafenin kepenklerinin kapalı olduğunu ancak iş yerinin yanındaki kapıdan 1 kişinin çıktığını gördü.

Kapıyı açan ekipler, kafe içerisinde 14 müşterinin bulunduğunu ve masalara içki sunumu yapıldığını tespit etti. Kafedeki 14 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan ve sosyal mesafe ihlalinden toplamda 88 bin 200 lira ceza kesildi.

Polisin geldiğini görünce camdan hastaneye geçmişler

Aynı mahalledeki bir restorana 2 kişinin girdiğini belirleyen ekipler, kepenkleri kapalı iş yerinin önünde bir süre bekledi.

Restoranın yanı kısımdaki diş hastanesinden çıkan 6 kişiyi sorgulayan ekipler, bu kişilerin mekanda eğlendiklerini ve polisin geldiğini duyunca camdan hastaneye geçerek kaçmaya çalıştıklarını söylemeleri üzerine megafonla iş yerinin kapısının açılması için uyarıda bulunuldu.

İş yeri sahibi M.K'nin kapıyı açması üzerine içerideki 17 kişiye sosyal mesafeden, iş yerine de açılış kapanış saatlerine uymamaktan toplamda 63 bin lira ceza kesildi.

Polis ekipleri, 3 farklı mekandaki 59 kişiye 327 bin 600 lira para cezası uyguladı.

Hisarcık, Konak, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İzmir'de kadına şiddet ihbarına giden polis ruhsatsız eğlence merkezindeki 28 kişiye ceza uyguladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu! Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor Çiftçinin dört gözle beklediği borç yapılandırması yolda Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Bilim Kurulu üyesi "Ön çalışmalar var" deyip duyurdu: Kısıtlama saatleri değişebilir 'Çok yüksek riskli' grupta yer alan Edirne'de esnaf, renklerinin haritada turuncuya dönmesini bekliyor
F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi         
12:16
Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı         
11:55
Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
11:39
Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır         
11:16
Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu         
11:00
Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı         
10:42
İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı         
10:29
Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı         
09:54
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı         
00:31
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 12:28:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: İzmir'de kadına şiddet ihbarına giden polis ruhsatsız eğlence merkezindeki 28 kişiye ceza uyguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei