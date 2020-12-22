Son dakika! İzmir'de kadını sözle taciz eden şüpheli, polise de saldırdı - Son Dakika

Son dakika! İzmir'de kadını sözle taciz eden şüpheli, polise de saldırdı

22.12.2020 07:13
Son dakika! İzmir'de kadını sözle taciz eden şüpheli, polise de saldırdı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... İZMİR'in Konak ilçesinde, yolda yürüyen kadını sözle taciz eden A.K. (35), iddiaya göre kendisini uyaran polise de küfür edip saldırdı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, yolda yürüyen kadını sözle taciz eden A.K. (35), iddiaya göre kendisini uyaran polise de küfür edip saldırdı. Yaşanan arbede sırasında polis memuru H.A.'yı darbeden A.K., gözaltına alındı.

Olay, kısıtlamadan sonra Konak Mahallesi Mucibürrahman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen bir kadın, A.K. tarafından sözlü olarak taciz edildi. Bunun üzerine kadın, durumu cadde üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekiplerine bildirdi. Kadının şikayeti üzerine polis ekipleri A.K.'ya uyarıda bulundu. Polis ekiplerinin uyarısına tepki gösteren A.K., önce küfür etti, daha sonra da polis memuru H.A.'yı darbetti. Yaşanan kargaşanın ardından polis ekipleri, A.K.'yı gözaltına alırken, yaralanan polis memuru H.A. isesağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Bu arada yapılan araştırmada kadını taciz edip, polise saldıran şüpheli A.K.'nın birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alnın A.K., işlemleri için Emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Son dakika! İzmir'de kadını sözle taciz eden şüpheli, polise de saldırdı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! İzmir'de kadını sözle taciz eden şüpheli, polise de saldırdı - Son Dakika


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