Kamu hastanesinde verilen geleneksel tıp uygulamaları ilgi görüyor - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezine (GETAT) mezoterapi, hipnoz terapisi, fitoterapi, akupunktur, ozon terapi, kupa ve hacamat gibi tedavi yöntemleri uygulanıyor.

Hastane bünyesinde bulunan Göztepe Semt Polikliniğinde hizmet veren GETAT Polikliniğinin Sorumlu Hekimi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Nesibe Doğan, AA muhabirine, merkezlerinin kent genelinde kamu hastaneleri arasında merkez yetkisi olan ilk kurum olma özelliğini taşıdığını, 6 aydan bu yana hizmet verdiklerini söyledi.

Merkezlerinde 2 hekimle hizmet verdiklerini anlatan Doğan, "Hastalarımız merkeze başvurduktan sonra ön görüşme yapıyoruz. Kronik bir hastalıkları var mı, kullandıkların ilaçlar nelerdir ? Geçirdikleri hastalıkları ve ameliyatları soruyoruz. Hastamızı muayene ediyoruz. Tetkikleri değerlendirdikten sonra uygun olabilecek geleneksel tamamlayıcı tıp yöntemini seçiyoruz." dedi.

Kovid-19 geçiren hastalara da ozon terapisi uygulandığını anlatan Doğan, hastalardan damar yoluyla alınan kanın ozon gazıyla birleştirildiğini, tekrar damar yoluyla hastaya nakledildiğini ifade etti.

Doğan, merkezde ilgi gören tedavi yöntemlerinden kupa ve hacamat tedavisinde de toksinlerin atılması, kan dolaşımının artırılması ve lenf dolaşımının rahatlatılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Merkezde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamuran Çapcıoğlu da merkezde hipnoterapi yöntemiyle hastalarını tedavi ettiğini söyledi.

Hipnozun uyku ile uyanıklık arasındaki mutlak huzur durumu olduğunu anlatan Çapçıoğlu, "Solunum egzersizleriyle aldığımız hastalara yaşadığı sorunlarla ilgili pozitif telkinler veriyoruz. Hipnoz, tıpta kullanılan bir tedavi yöntemidir. Tedavi sürecimiz 120 gün sürüyor." diye konuştu.

Başhekim Doç. Dr. Bülent Çalık ise geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının bilimsel yöntemlerle uygulanması noktasında önemli bir açığı gideren merkeze ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Merkezde tedavi gören hastalardan Melda Onbeş, sağlık açısından faydaları bilinen uygulamaları merkezde gönül rahatlığıyla yaptırdığını belirtti.

Hatice Pınarbaşı da bir emekli olarak katkı payı ödeyerek kamu hizmetinden yararlanma imkanının sunulması nedeniyle memnun olduğunu kaydetti.