Son dakika... İzmir'de kamyonetin çarptığı belediye çalışanı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika... İzmir'de kamyonetin çarptığı belediye çalışanı hayatını kaybetti

22.02.2022 19:17
Son dakika... İzmir'de kamyonetin çarptığı belediye çalışanı hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde belediye personeli, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde belediye personeli, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, L.D. ( 57) yönetimindeki 45 YA 1015 plakalı kamyonet, Ovakent Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ödemiş Belediyesi personeli Halil Kapan'a (27) çarptı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kapan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinden ayrılan kamyonet sürücüsü L.D. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaza yeri kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra yakalandı.

Son dakika... İzmir'de kamyonetin çarptığı belediye çalışanı hayatını kaybetti
Son dakika... İzmir'de kamyonetin çarptığı belediye çalışanı hayatını kaybetti
Son dakika... İzmir'de kamyonetin çarptığı belediye çalışanı hayatını kaybetti

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Kamyonet, Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İzmir'de kamyonetin çarptığı belediye çalışanı hayatını kaybetti - Son Dakika


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