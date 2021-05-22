Son dakika: İzmir'de kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Urla Devlet Hastanesindeki Hasan Öncel'in hayati tehlikesinin sürdüğü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şensoy çiftinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Mert Kayat müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüsteki Mert Kayat (29) ve Hasan Öncel (42) ile kamyonet sürücüsü ve eşi Pınar Doğan Şensoy (38) yaralandı.

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