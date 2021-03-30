Adana'da Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararlar alındı - Son Dakika

Adana'da Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararlar alındı

30.03.2021 18:59
Adana'da Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararlar alındı, System.String[]

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı kararlar alındı.

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Süleyman Elban başkanlığında toplandı.

Adana'da hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden düzenlendiği aktarılan açıklamada, "Buna göre ilimizde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilmesine, hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlamasının cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, "Yeme ­içme yerleri ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri mesafe koşullarına göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00­19.00 saatleri arasında müşteri kabul edeceklerdir. Ancak bu işyerlerinde aynı masada; en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilecektir. Yeme içme yerleri 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi şeklinde, 21.00­24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri ise 10.00-­20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerde kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabileceği belirtildi.

Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik veya Kaymakamlıklara bildirilmesi sağlanarak bu kurum ve kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesi sağlanacağı belirtildi.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ise kısıtlamanın olmadığı günlerde kişi başına 8 metrekare alan ayırmak ve katılımcı sayısı 50'yi geçmeyecek şekilde 1 saatle sınırlı olacağı kararlaştırılırken daha önceden 4 Nisan için gün alınan düğünlerin ise söz konusu kurallara uyulmak kaydıyla yapılabileceği aktarıldı.

Halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerde ise yeni bir karar alıncaya kadar kapatıldı.

İnternet salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde yüzde 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00­19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilecekleri kararlaştırıldı.

Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verildi.

Yavuz Selim Köşger, Hıfzıssıhha Kurulu, İzmir, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararlar alındı - Son Dakika


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