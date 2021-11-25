Son dakika: İzmir'de Kovid-19 tedavisi gören öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören öğretmen Nurseven Elbasan, 34 yaşında yaşamını yitirdi.

Kemalpaşa Lütfü Ürkmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli Elbasan, tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vefat etti.

Okul öncesi öğretmeni olan Elbasan'ın cenazesi, Bornova ilçesindeki Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Koronavirüs testi 3 Kasım'da pozitif çıkan Elbasan'ın solunum güçlüğü çekmesi üzerine hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

Elbasan'ın hamileliği sırasında koronavirüs hastası olduğu, vefatından birkaç gün önce ikinci çocuğunu dünyaya getirdiği belirtildi.